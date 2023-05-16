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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Господдержка социального развития села за три года превысила 120 млрд руб.

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Господдержка в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", реализация которой началась в РФ в 2020 году, за три года превысила 120 млрд рублей.

"За три года объем господдержки составил более 120 млрд рублей и в текущем году направлено еще 60 млрд рублей. Таким образом, расходы ежегодно увеличиваются", - сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на встрече спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с работниками социальной сферы села во вторник в Москве.

По ее словам, за счет реализации программы на селе было создано свыше 65 тыс. рабочих мест, более половины из которых - в сельском хозяйстве, 26% - в сфере промышленности, остальные - в социальной сфере. "По итогам 2023 года мы ожидаем, что количество новых рабочих мест достигнет 95 тысяч", - сказала она.

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Лут также обратила внимание на то, что аграрный бизнес "не только создает новые рабочие места на сельских территориях, но и активно участвует в поддержке и развитии социальной инфраструктуры". "По итогам 2022 года объем привлеченных внебюджетных средств в социальную инфраструктуру составил более 12 млрд рублей, и этот показатель растет", - завила она.

По данным Минсельхоза, за первые три года в рамках программы реализовано 362 проекта, в этом году предусмотрено еще 118 проектов.

Вместе с тем, как заявил на встрече министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, работу по повышению качества жизни людей необходимо активизировать, "и не только по линии Минсельхоза". "Помимо нашей госпрограммы, в рамках еще 14 стратегических документов также созданы механизмы, направленные на развитие внегородских территорий. Для достижения максимального эффекта важно синхронизировать все мероприятия", - подчеркнул он. В связи с этим была сформирована инициатива по формированию и развитию опорных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, которые вместе образуют сельские агломерации. Ее реализация начнется в текущем году.

"В ближайшее время субъекты и муниципалитеты должны разработать планы развития агломераций до 2030 года. Мы подготовили специальную методику формирования таких документов, учитывающую особенности субъектов, и скоро направим её в регионы, - сообщил Патрушев. - За счет этого мы сможем охватить мероприятиями почти 100% сельских населенных пунктов и комплексно решать вопросы качества жизни людей".

Оксана Лут Минсельхоз РФ
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