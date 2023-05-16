Более 144 тыс. молодых семей в России ждут своего жилья

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Очередь на получение льготного жилья в России превышает 144 тыс. молодых семей, заявил во вторник замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"Самое простое - это говорить о том, что необходимо увеличение объемов финансирования из федерального бюджета, потому что прекрасно понимаем, что сегодня накоплена очередь и в деньгах, и в гражданах. Если в гражданах - превышает 144 тыс. молодых семей", - сказал Стасишин на заседании комитета по молодежной политике в Госдуме.

Он добавил, что объем выделяемых средств по году - это 10 млрд рублей, из которых 4,5 млрд рублей - федеральные. При этом объем накопленных средств перед всеми льготными категориями граждан превышает 2 трлн рублей.

По его словам, нужно найти новые механизмы, которые позволят молодым семьям, находясь в очереди, делать накопления. Это повлияет на рождаемость в лучшую сторону.

Кроме того, Стасишин добавил, что изменение возраста одного из супругов "даст неправильный сигнал".