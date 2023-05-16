В Новгородской области загорелось деревообрабатывающее предприятие

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ликвидируют пожар площадью около 2,5 тыс. кв. м на пилораме в населенном пункте Боровенка Новгородской области. Об этом сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка ведомства.

"На территории пилорамы горят отходы производства. Жертв и травмированных нет", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре поступила сотрудникам оперативных служб около 13:00. К настоящему моменту пожарным удалось локализовать возгорание.