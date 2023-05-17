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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Минобрнауки подготовило программу развития востоковедения и африканистики

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минобрнауки завершило разработку программы развития образования и исследований по востоковедению и африканистике, сообщил на совещании у президента глава ведомства Валерий Фальков.

По его словам, программа была подготовлена вместе с ведущими научными институтами и университетами, с привлечением крупных российских компаний, имеющих интересы в странах Азии и Африки.

При разработке программы Минобрнауки обозначило три цели. Первая - консолидация усилий научных институтов, органов публичной власти и бизнеса для повышения качества исследований и образования в данной области. Вторая - развитие востоковедческого образования и исследований в регионах страны. Третья цель - обеспечение научного и экспертного лидерства на этих направлениях.

Фальков подчеркнул, что "необходимо усилить поддержку имеющихся профессиональных ассоциаций востоковедов, научных школ и групп исследователей, которые являются признанными учеными. Ну и конечно поддержать талантливую молодежь".

"Программа развития предполагает ряд ключевых мероприятий, в том числе разработку новых образовательных программ, с усилением практической составляющей и мы это сделаем в рамках формирования национальной системы высшего образования", - отметил министр.

Еще одним элементом станет программа студенческой мобильности. По мнению министра, обязательным элементов подготовки должна стать стажировка в изучаемых странах.

"Уверены, что реализация программы даст системный эффект для достижения стратегических приоритетов страны, а подготовленные специалисты и результаты исследований станут широко известны", - резюмировал министр.

В конце 2022 года Валерий Фальков сообщал, что Минобрнауки готовит новую образовательную и научную программу "Востоковедение и африканистика" для переориентации научно-образовательных потоков на восточное и южное направление. "Мы понимаем, что такой разворот требует значительного количества компетентных профессионалов, поэтому мы готовим новую программу образовательную и научную "Востоковедение и африканистика", - пояснил министр.

В октябре 2022 года на заседании попечительского совета ИСАА МГУ был поднят вопрос о новой концепции подготовки специалистов в области азиатского и африканского направлений. Было принято решение внедрить новую концепцию в вузы к учебному году 2023/2024. Разработка осуществлялась ИСАА МГУ совместно с Институтами Востоковедения и Африки РАН.

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