Хинштейн предложил ввести контроль над ценами аренды мачт для телеком-операторов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Введение контроля над ценообразованием сможет решить проблему завышенных тарифов для операторов на аренду объектов мачтового хозяйства для установки базовых станций и другого телеком-оборудования, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он высказал это предложение на конференции издания Comnews "Телеком: Перезагрузка. Перспективы российского рынка телекоммуникационного оборудования в новых условиях".

"На сегодняшний день в целом ряде регионов, мы это видим, складывается ненормальная ситуация, когда в результате монополизации мачтового хозяйства дальше выдвигаются совершенно неадекватные, безумные, я бы сказал, расценки для операторов, которые вынуждены на это идти, поскольку поставлены в такое положение",- сказал депутат.

Для примера он привел ситуацию в столице региона, от которого избрался депутатом, - Самаре.

"Мы видим выходом здесь установление также определенных если не тарифов, то определенного контроля за ценообразованием. Не может быть такого, чтобы аренда для размещения оборудования стоила тысячи рублей в месяц, а такое, к сожалению (сейчас - ИФ) может быть",- сказал он.

По его словам, существующая ситуация с арендой мачтового хозяйства "во многом напоминает историю с телеком-рабством в многоквартирных домах". "Которое, надеюсь, в этом году нам удастся, наконец, расшить, с тем чтобы никто не наживался: ни операторы на пользователях, ни владельцы мачтового и прочего хозяйства, ни управляющая компания", - сказал депутат.

По мнению Хинштейна, "когда мы придем к пониманию, что все должны занимать партнёрские отношения друг к другу и исходить именно из этого, тогда ситуация будет меняться".

"Интерфаксу" Хинштейн уточнил, что сейчас эта проблема обсуждается в рамках возглавляемого им комитета вместе с участниками отрасли.

"Речь идет о том, чтобы не допустить возможности злоупотребления монопольным положением на предоставление доступа для размещения сетей связи. И если в части входа в многоквартирные дома мы понимаем на сегодня решение, то в части остального - не понимаем. И одна из таких серьезных проблем - это мачтовое хозяйство, то есть мачтовое оборудование во всех городах и регионах, без которого невозможно развитие сетей связи, но которое монополисты сегодня сдают в аренду за неадекватную, завышенную цену. Нужно этот ограничить, и мы такой механизм найдем",- сказал депутат.

Он обратил внимание, что в настоящее время обеспечение услугами связи не входит в социальные задачи государства.

"Сегодня у нас четко это закон "О связи" не устанавливает. Я считаю, что это должен быть один из базовых принципов - именно социальная функция связи. Сегодня базовая потребность в услугах связи почти такая же, а может быть, и больше, как в услугах ЖКХ - воды, света и прочее", - сказал Хинштейн.