Власти Крыма усилили меры безопасности на железной дороге после ЧП с вагонами

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Меры безопасности на железной дороге ужесточены в Крыму после опрокидывания нескольких вагонов, сообщил в пятницу министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"Меры уже были усилены, и сейчас по итогам проведенного расследования будут приниматься дополнительные меры, направленные на обеспечение максимальной безопасности всех участков железнодорожного пути на территории республики Крым", - сказал Лукашенко в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, изучается вопрос по обеспечению видеонаблюдения за путями. "Увеличено количество обходов железнодорожных путей по визуальному осмотру, а далее, по итогам произведенных мероприятий, дополнительные меры, в том числе, как вариант, установка определенного видеонаблюдения также рассматривается в настоящее время", - сказал министр.

Он сообщил, что опрокинувшиеся вагоны убраны с места происшествия, движение грузовых и пассажирских поездов ведется по графику.

Железнодорожное сообщение на участке пути Симферополь - Севастополь в Симферопольском районе Крыма было восстановлено вечером 18 мая после инцидента, когда с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причиной инцидента в Крымской железной дороге назвали "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Пострадавших нет.