Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано вблизи Южных Курил

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло в воскресенье в море возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в воскресенье в 20:30 местного времени (12:30 по Москве) с эпицентром в 30 км юго-западнее села Малокурильское о. Шикотан на глубине 41 км", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие силой до четырех баллов ощутили в населенных пунктах островов Шикотан и Кунашир. Никто не пострадал, тревога цунами не объявлялась.