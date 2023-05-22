Правительство отозвало проект о системе "вези или плати" в грузовых ж/д перевозках

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ отозвало законопроект о внедрении договоров на перевозку грузов железнодорожным транспортом на условиях "вези или плати" (ship-or-pay), следует из электронной базы данных Госдумы.

Законопроект (№43217-8) в декабре 2021 года внесло в парламент правительство, в марте текущего года он получил положительное заключение профильного комитета, был рекомендован к принятию, но до рассмотрения на пленарном заседании так и не дошел.

Ship-or-pay это – схема, при которой перевозчик обязан перевезти определенный объем груза клиента, а клиент, даже в случае непоставки груза, должен все равно перевозку оплатить.

Предполагалось, что до 31 декабря 2024 года положения законопроекта будут применяться при экспорте угля с железнодорожных станций, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса, в направлении терминалов (портов) и железнодорожных пунктов пропуска, расположенных в границах Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог. Также устанавливались объемы угольной продукции, в отношении которых могут заключаться долгосрочные договора в 2023 году – 5 млн тонн с помесячным распределением в течение года; в 2024 году – 10 млн тонн.

С 1 января 2025 года система должна была заработать для перевозок железнодорожным транспортом всех видов грузов.

В конце января прошлого года замглавы РЖД Алексей Шило заявлял, что компания в 2022 году рассчитывает начать использовать договоры "вези или плати" для перевозок угля в порты Дальнего Востока.