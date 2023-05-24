Средства от продажи квартиры Зеленского в Ялте пойдут на поддержку участников СВО

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Национализированная в среду квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте будет продана на аукционе, средства от продажи направят на помощь участникам специальной военной операции и их семьям, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Дальше процедура аукциона, продажа, и деньги будут поступать, прежде всего, на нужды СВО, семьям погибших, семьям мобилизованных - такой социальный аспект этой всей политики", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что всей процедурой после национализации объектов в Крыму занимается специально созданная структура по управлению имуществом.

"Нужно иметь в виду, что работа эта не такая простая, как может показаться на первый взгляд, с технической стороны, потому что очень много технических уточнений, инвентаризация на местах. Поэтому немного у нас займет времени, но, в принципе, уже некоторые предприятия уже выходят в ближайшее время в процедуру продажи, аукциона. Все пойдет на благие нужды", - отметил Константинов.

Государственный совет Крыма на заседании в среду принял постановление о национализации в республике еще 57 объектов недвижимого имущества, принадлежащего гражданам РФ, аффилированным организациям и иностранным лицам, которые планируют или совершают в отношении России недружественные действия. Среди объектов оказалась и квартира Зеленского в Ялте.

Ранее представители крымской власти сообщали, что семья Зеленского владеет квартирой в жилом комплексе "Император" в Ливадии.