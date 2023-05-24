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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Власти Крыма национализировали 57 объектов, включая квартиру Зеленского

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Государственный совет Крыма на заседании в среду принял постановление о национализации в республике объектов недвижимого имущества, принадлежащего гражданам РФ, аффилированным организациям и иностранным лицам, которые планируют или совершают в отношении России недружественные действия, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, дополнен и уточнен 57 пунктами", - сказал Константинов на заседании.

Среди национализируемых объектов Константинов перечислил здание запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" на улице Шмидта в Симферополе и квартиру президента Украины Владимира Зеленского.

Среди других национализируемых объектов он выделил винодельческое производство "Алеф-Виналь-Крым" со штатом в 500 человек. Спикер уточнил, что собственником предприятия является гражданин Кипра Вадим Ермолаев, который входит в сотню богатейших людей Украины и активно поддерживает ВСУ.

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Доли по 24,29% в ООО "Алеф-Виналь-Крым" принадлежат AD Vinal Invest Limited, Amadon Limited, Dreamdestiny Holdings Limited (все зарегистрированы на Кипре) и Запето Лтд (Британские Виргинские острова), еще 2,82% - самому ООО "АВК". Доход компании в 2022 году, согласно отчетности, составил 3,528 млрд руб., чистая прибыль - 478,5 млн руб. С 5 апреля 2023 года руководителем временной администрации назначена Наталья Пивоваренко, до этого с момента регистрации ООО в ноябре 2014 года генеральным директором работал Олег Логвинов.

Помимо этого, в собственность республики переходит предприятие "Укснаб" в Красноперекопске, которое занимается производством промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Крымский спикер отметил, что его бенефициар - украинский бизнесмен Игорь Гуменной.

ООО "Укснаб" ликвидировано в апреле 2018 года. Предприятие занималось производством холодильного и вентиляционного оборудования, в последнее время завод работал под другим названием.

Кроме того, Госсовет национализирует вторую часть объекта "Скай плаза" (кинотеатр "Сатурн IMAX", бенефициар - украинский политик Арсений Яценюк) в Ялте - торговые площади, сдающиеся в аренду.

Константинов также упомянул солнечные батареи, принадлежащие "группе разных ООО с названием "Солар". "Доходы уходили в офшор на Кипр. На момент возвращения Крыма в Россию "Солар" братьев Клюевых (украинские бизнесмены - ИФ) управляла четырьмя комплексами солнечных электростанций на полуострове", - уточнил председатель Госсовета.

В список под национализацию попали детский лагерь "Кипарис" в Алуште (принадлежит украинскому предприятию "Тяжавтотранс", Днепропетровск) и сельхозпредприятие "Семисотка и Компания" в Ленинском районе (связанное с окружением экс-главы МВД Украины Арсена Авакова).

По словам Константинова, Крым забирает в свою собственность складские помещения нефункционирующего АО "Ялтинский хладокомбинат" (бенефициар - гражданин США Леон Зельдович) и здание бывшего супермаркета "Фуршет" в Симферополе, а также его помещение в Ялте. Бенефициаром торговой сети был назван украинский бизнесмен, депутат Киевского городского совета Игорь Баленко.

В марте Константинов сообщал, что процесс приватизации всех национализированных в Крыму предприятий начнется в 2023 году. В собственности республики планируют оставить только национализированный в прошлом году завод в Бахчисарае - комбинат "Стройиндустрия", который является крупнейшим в регионе производителем цемента, сообщал глава РК Сергей Аксенов.

Госсовет Крыма в октябре 2022 года внес изменения в свое постановление "О вопросах управления собственностью Республики Крым", которые позволяют признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан. Изменения касаются движимого и недвижимого имущества, которое было в собственности по данным на 24 февраля 2022 года.

Процесс национализации начался в конце осени прошлого года. В перечень объектов включили, в частности, имущество судостроительного завода "Залив", компании-владельца сети гипермаркетов "Новацентр", комбината "Стройиндустрия" в Бахчисарае, несколько пансионатов, кинотеатр и сотни других объектов.

Таким образом, собственности на полуострове лишились украинские бизнесмены и политики, в том числе Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тарута, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич.

На национализированных предприятиях введено временное управление.

Владимир Константинов Крым Украина Владимир Зеленский
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