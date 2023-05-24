В Думу внесен законопроект, обязывающий школьников трудиться

Депутаты также хотят вернуть в школу уроки труда

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий обязанность школьников трудиться с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей, в том числе убирать класс, сажать деревья на пришкольной территории, помогать в библиотеке, шить театральные костюмы.

"В целях усиления роли труда в воспитательном процессе проектом федерального закона предлагается скорректировать понятие воспитания, дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Предлагаемые новеллы относят к обязанностям обучающихся участие в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой с учётом возрастных и психофизических особенностей, поддержание в её (школе) стенах частоты и порядка", - говорится в пояснительной записке к законопроекту 365972-8, внесенному в Госдуму.

Также из действующего закона исчезнет норма о запрете привлечения обучающихся без их согласия или без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой.

Председатель думского комитета по просвещению, один из авторов законопроекта Ольга Казакова сообщила журналистам, что законопроектом предлагается "уже в школе формировать чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат: сегодня в виде простых бытовых навыков – таких как умение навести порядок, чистоту в классе, в школе".

Еще одна новелла законопроекта, по ее словам, "касается обязательности участия учеников в общественно-полезном труде: высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее".

"А если есть школьный театр, то дети могут и декорации, костюмы сами делать. В спортивном зале много инвентаря, которым ученики пользуются. И собрать после занятий, разложить такой инвентарь, следить за его сохранностью – вполне правильное и доступное для школьников дело", отметила она.

Как считает Казакова, "такие моменты, вопросы соблюдения чистоты и порядка в образовательных организациях не должны зависеть от желания или нежелания кого-либо". "Это элемент единого образовательного и воспитательного пространства", - заявила она.

При этом, по ее словам, "обязательно будет учитываться возраст и особенности здоровья".

Она считает, что "принятие этого закона создаст основу для совершенствования школьной программы по труду".

"Урок труда должен так и называться "Урок труда" и предполагать именно формирование понятных, простых навыков, которые пригодятся в жизни, в быту, в семье, профессии" - подчеркнула председатель думского комитета.

Авторами законопроекта также выступили депутат-единоросс Андрей Исаев, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, депутаты-коммунисты Нина Останина, Олег Смолин и другие.

В ноябре 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин на правительственном часе с участием главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова предложил депутатам разработать законопроект о трудовом воспитании в школах, посетовав, что сегодня для любой трудовой деятельности учеников необходимо разрешение родителей, в том числе чтобы помыть доску или принять участие в уборке класса.