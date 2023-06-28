Законопроект о трудовом воспитании в школах принят в первом чтении

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий обязанность школьников трудиться с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей, в том числе убирать класс, сажать деревья на пришкольной территории, помогать в библиотеке, шить театральные костюмы.

"В целях усиления роли труда в воспитательном процессе проектом федерального закона предлагается скорректировать понятие воспитания, дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Предлагаемые новеллы относят к обязанностям обучающихся участие в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой с учётом возрастных и психофизических особенностей, поддержание в её (школе) стенах частоты и порядка", - говорится в пояснительной записке к законопроекту № 365972-8.

Также из действующего закона исчезнет норма о запрете привлечения обучающихся без их согласия или без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой.

Председатель думского комитета по просвещению, один из авторов законопроекта Ольга Казакова сообщила журналистам, что законопроектом предлагается "уже в школе формировать чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат: сегодня в виде простых бытовых навыков - таких как умение навести порядок, чистоту в классе, в школе".

Еще одна новелла законопроекта, по ее словам, "касается обязательности участия учеников в общественно полезном труде: высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее".

"А если есть школьный театр, то дети могут и декорации, костюмы сами делать. В спортивном зале много инвентаря, которым ученики пользуются. И собрать после занятий, разложить такой инвентарь, следить за его сохранностью - вполне правильное и доступное для школьников дело", - отметила она.

При этом, по словам Казаковой, "обязательно будет учитываться возраст и особенности здоровья".

"Урок труда должен так и называться "Урок труда" и предполагать именно формирование понятных, простых навыков, которые пригодятся в жизни, в быту, в семье, профессии", - подчеркнула председатель думского комитета.

Авторами законопроекта также выступили депутат-единоросс Андрей Исаев, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, депутаты-коммунисты Нина Останина, Олег Смолин и другие.

В ноябре 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин на правительственном часе с участием главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова предложил депутатам разработать законопроект о трудовом воспитании в школах, посетовав, что сегодня для любой трудовой деятельности учеников необходимо разрешение родителей, в том числе, чтобы помыть доску или принять участие в уборке класса.

В ходе обсуждения Володин отмечал: "И учителя, и родители просят депутатов, чтобы трудовое воспитание вновь стало неотъемлемой частью школьной программы. Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду. Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые потом ему понадобится решать".

"Если ребенок будет трудолюбив, будет другое отношение и к изучению физики, и математики, и иностранных языков, и ко многому другому. Ребенок будет расти другим. Гармония придет. А так - потребители", - сказал Володин.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.