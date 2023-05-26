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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

МИД РФ выразил решительный протест дипмиссии США по поводу высказываний Джейка Салливана

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Посольству США в Москве заявлен решительный протест в связи с заявлениями помощника по нацбезопасности президента США Джейка Салливана по ситуации вокруг Украины, сообщили в пятницу в МИД России.

"Вызванным в МИД России 26 мая старшим дипломатам американской дипмиссии в Москве был заявлен решительный протест по поводу неприемлемых высказываний помощника по национальной безопасности президента США Дж.Салливана, фактически одобрившего удары вооруженных формирований режима в Киеве по российской территории, включая Республику Крым и Белгородскую область", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем, "с российской стороны акцентировано, что враждебные действия США, давно ставших стороной конфликта, ввергли российско-американские отношения в глубокий и опасный кризис, чреватый непредсказуемыми последствиями", отметили на Смоленской площади.

"Вашингтону пора усвоить, что любые формы агрессии против России будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор", - заявили в МИД РФ.

МИД РФ США Украина Джейк Салливан
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