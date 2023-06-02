Почти 40% россиян считают приложения для знакомств опасными из-за риска мошенничеств

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Более трети россиян (38%) придерживаются мнения, что специальные сайты и приложения для знакомств вредны, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

Наиболее негативно к этим ресурсам относятся сограждане в возрасте от 31 года до 45 лет. Обосновывая свою точку зрения, респонденты говорят о рисках столкнуться с мошенниками и недостоверной информацией.

В свою очередь каждый пятый (21%) считает такие ресурсы полезными, полагая, что они дают возможность общения и решения проблемы одиночества. Чаще всех в пользу этих ресурсов высказывается молодежь 18-30 лет (33%).

По данным ФОМ, 15% респондентов считают такие сайты и приложения в равной мере и полезными, и вредными, каждый четвертый (26%) затрудняется что-либо сказать по данному поводу.

Опрос был проведен 19-21 мая среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.