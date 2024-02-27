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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Badoo оштрафовали на 1 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в 1 млн руб. сервису знакомств Badoo за нарушение порядка локализации данных граждан РФ в России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Таганского суда Москвы.

"Badoo Trading Limited назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн руб.", - сообщили в пресс-службе.

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Компания была признана виновной в неисполнении требования и локализации персональных данных граждан РФ на серверах, расположенных в России (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).

Дело рассматривалось мировой судьей Анной Логуа, исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы.

Тот же судья во вторник оштрафовала сервис Skype (Skype Communications S.a.r.l) на 500 тыс. руб. за повторное неисполнение обязанности уведомить уполномоченное ведомство о начале осуществления деятельности по обеспечению инфраструктуры для приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений в интернете (ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ).

Badoo РФ
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