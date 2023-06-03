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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Что произошло за день: суббота, 3 июня

Присяга Эрдогана, украинские инициативы Индонезии и уничтоженные диверсанты

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Переизбранный президент Турции Эрдоган принес присягу перед парламентариями. Россию представлял Вячеслав Володин. Он передал Эрдогану теплые слова приветствия от Владимира Путина и поздравление со вступлением в должность.

- Глава Минобороны Индонезии предложил создать на Украине демилитаризованную зону. Инициатива Правобо Субианто включает режим прекращения огня, который будет действовать с учетом тех позиций на земле, которые занимают сейчас враждующие стороны, и создание демилитаризованной зоны с отводом на 15 км сил каждой из сторон.

- Азербайджан в четвертом квартале этого года начнет поставки газа в Венгрию. В Будапеште заверили, что не намерены отказываться от российских энергоносителей, но работают над диверсификацией источников.

- Российские военные ликвидировали три диверсионные группы ВСУ в Харьковской области и ЛНР.

- Арктический порт Тикси станет международным. В правительстве РФ рассчитывают, что это позволит создать условия для запуска инвестпроекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба.

- ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России по футболу. Бронза у "Спартака". "Нижний Новгород" и "Факел" сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

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