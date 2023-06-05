Дела о гибели людей от сидра будет расследовать центральный аппарат СКР
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях будут расследовать следователи центрального аппарата Следственного комитета России, сообщает в понедельник телеграм-канал ведомства.
"Председатель СК России дал поручение передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление СКР в целях наиболее объективного и всестороннего дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что число отравившихся алкогольной продукцией увеличилось до 35 человек: 25 – в Димитровграде, девять – в Ульяновске, один – в Новой Малыкле. 16 человек скончались.
Кроме того, сообщалось, что известно также о двух случаях отравления алкоголем с летальным исходом в Самарской области. Три пациента с отравлением сидром проходят лечение в медицинском учреждении Самарской области, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.
Кроме того, врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии.
Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства.
Возбуждены дела по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).
Следователи задержали подозреваемого – 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области.