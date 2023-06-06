Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

МИД РФ вызвал посла Бельгии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В МИД России во вторник был вызван посол Бельгии в Москве Марк Михильсен, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ему, как сообщается, "был заявлен решительный протест в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области 22 мая".

Накануне премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил о поручении разведслужбам и военным изучить ситуацию с использованием на территории РФ переданного Украине бельгийского оружия. Он призвал проверить, действительно ли использованное диверсантами оружие является бельгийской военной помощью Украине. "Наше оружие, поставляемое Украине, должно служить оборонным целям на украинской территории", - сказал Де Кроо в эфире телеканала RTBF.

МИД РФ Бельгия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Затопленная часть Новой Каховки обесточена

Затопленная часть Новой Каховки обесточена

Что произошло за день: вторник, 6 июня

Анализ состояния Каховской ГЭС затруднен из-за масштабов разрушения

Дефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,4 трлн руб.

Суд в Ульяновске арестовал самарского бизнесмена по делу об отравлении суррогатом

Черчение вернут в российские школы с 2024/25 учебного года

Черчение вернут в российские школы с 2024/25 учебного года

Правительство к августу обдумает требования к локализации машин для такси и каршеринга

Власти заявили о почти полном затоплении города Алешки после разрушения Каховской ГЭС

Власти заявили о почти полном затоплении города Алешки после разрушения Каховской ГЭС

Минпромторг подготовил законопроект о госрегулировании производства и оборота метанола

Минпромторг подготовил законопроект о госрегулировании производства и оборота метанола
Военная операция на Украине

Глава Минобороны РФ заявил о гибели 71 российского военного при отражении наступления ВСУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });