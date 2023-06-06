МИД РФ вызвал посла Бельгии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В МИД России во вторник был вызван посол Бельгии в Москве Марк Михильсен, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ему, как сообщается, "был заявлен решительный протест в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области 22 мая".

Накануне премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил о поручении разведслужбам и военным изучить ситуацию с использованием на территории РФ переданного Украине бельгийского оружия. Он призвал проверить, действительно ли использованное диверсантами оружие является бельгийской военной помощью Украине. "Наше оружие, поставляемое Украине, должно служить оборонным целям на украинской территории", - сказал Де Кроо в эфире телеканала RTBF.