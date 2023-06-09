Дела о принудительном взыскании долгов теперь возбуждаются в РФ автоматически

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сделала автоматическим процесс возбуждения исполнительных производств в отношении должников, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ФССП началась работа по реализации закона, позволяющего в автоматическом режиме выносить процессуальные документы в тех случаях, где возможно безусловное принятие таких решений", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Как отмечается, "впервые в автоматическом режиме без участия должностного лица службы возбуждено исполнительное производство на базе пилотного отделения судебных приставов УФССП по Рязанской области".

"В перспективе на базе пилотного отделения судебных приставов будет реализована работа по вынесению без участия должностных лиц процессуальных документов об окончании, прекращении и приостановлении исполнительных производств, о взыскании исполнительского сбора и отмене установленных должникам ограничений", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "практическая реализация закона позволит ФССП оптимизировать и ускорить процессы в рамках принудительного исполнения судебных решений и актов уполномоченных органов".