Ведомства обсуждают распространение антимонопольного регулирования на самозанятых

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Ведомства обсуждают возможность распространить на самозанятых действия закона "О защите конкуренции" (135-й ФЗ). Федеральная антимонопольная служба поддерживает соответствующий законопроект, предложенный ранее сенаторами, Минэкономразвития считает, что такое решение может увеличить нагрузку на самозанятых.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС, включение физлиц, выплачивающих налог на профессиональный доход, в перечень хозсубьектов в рамках ФЗ-135, необходимо для того, чтобы самозанятые могли претендовать на получение господдержки.

"В июне 2022 года в закон о защите конкуренции внесено изменение, предусматривающее возможность для указанных лиц получать государственную или муниципальную поддержку в виде преференций. Однако статья 20 закона о защите конкуренции предусматривает оказание такой поддержки только хозсубъектам. Таким образом, в целях устранения правовой коллизии необходимо также внести изменения в закон о защите конкуренции, в части отнесения самозанятых граждан к хозсубъектам, - сообщили в антимонопольном ведомстве. - Также это позволит защитить самозанятых от недобросовестных действий со стороны доминирующих компаний".

В Минэкономразвития полагают, что включение самозанятых в перечень хозсубьектов в рамках закона "О защите конкуренции", "может привести к риску распространения на указанную категорию физических лиц избыточных обязанностей, запретов и ограничений, предусмотренных законом". Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с итогами совещания заинтересованных ведомств по данному вопросу.

В пресс-службе Минэкономразвития "Интерфаксу" сообщили лишь, что направили ФАС свою позицию. Ее суть в министерстве не прокомментировали.

По словам источника, один из доводов ФАС в пользу внесения изменений в 135-ФЗ заключается в том, что самозанятые могут оказывать влияние на состояние конкуренции на товарных рынках. "По мнению ФАС России, к указанным лицам в полной мере должны применяться правила, предусмотренные законом N135-ФЗ, как в части защиты их интересов, так и в части привлечения к ответственности в случае нарушения ими антимонопольного законодательства", - привел собеседник агентства позицию антимонопольного ведомства.

В ФАС также считают, что от излишней нагрузки самозанятые будут защищены теми "иммунитетами", которые предусмотрены законом о конкуренции в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, отметил он.

По состоянию на конец мая в России, согласно данным ФНС, было 7,62 млн самозанятых.