Что произошло за день: понедельник, 12 июня

Смерть Сильвио Берлускони, контракт с "Ахматом" и россияне в топ-10 рейтинга АТР

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Умер Сильвио Берлускони. Бывшему премьеру Италии было 86 лет, за последние месяцы он несколько раз ложился в больницу, ему была диагностирована лейкемия. Владимир Путин выразил свои соболезнования. Он назвал Берлускони другом российского народа, политиком мирового уровня и инициатором развития отношений РФ и НАТО.

- НАТО начала самые значительные в своей истории военно-воздушные учения. В них примут участие около 250 военных самолетов из 25 государств-членов и стран-партнеров НАТО, в том числе Японии и Швеции. В понедельник двенадцать истребителей и два самолета снабжения НАТО приземлились на литовской базе ВВС Шауляй.

- Минобороны РФ сообщило о подписании контракта с отрядом "Ахмат". В Генштабе РФ надеются, что в дальнейшем остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты.

- Промышленность ФРГ может пострадать, если РФ и Украина не продлят договор о транзите газа. Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек допустил, что без продления договора стране придется сворачивать или выводить из эксплуатации свои промышленные мощности.

- Впервые в истории три российских теннисиста вошли в топ-10 рейтинга АТР. Карен Хачанов занимает десятое место, Даниил Медведев - третье, Андрей Рублев - седьмое.