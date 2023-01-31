Новый учебник по истории с разделом про СВО при необходимости будет доработан

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Новый учебник по истории с разделом по специальной военной операции планируется массово использовать для обучения школьников в 24/25 учебном году, он пройдет обязательную апробацию, при необходимости будет доработан, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

"Такой учебник пройдет обязательную апробацию в этом учебном году, мы посмотрим на результаты, при необходимости проведем доработку, о массовом использовании речь идет с 2024/25 учебного года", - сообщили в пресс-службе журналистам.

Там отметили, что "в наших школах всегда будут учебники с самыми актуальным данными, и в самом процессе обновления школьной литературы преждевременности нет".

9 декабря прошлого года министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в разрабатываемых в настоящий момент программах и учебниках по истории будут отражены имена героев специальной военной операции.

23 декабря Кравцов сообщил, что до конца года будет сформирована рабочая группа под руководством Владимира Мединского по созданию единых учебников по истории России и всеобщей истории, первые наработки появятся в начале следующего года. По его словам, "эти учебники будут созданы не на пустом месте, а на основе тех учебников, которые уже есть, но с учетом исторических событий, которые произошли в этом году".

"Это и начало специальной военной операции, и вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и беспрецедентное санкционное давление. Эти факты, конечно, найдут свое отражение в новых учебниках", - сообщил министр.

При этом он уточнил, что на создание учебника потребуется около года, хотя не исключил, что работа может быть завершена раньше этого срока.

30 января Кравцов сообщил, что новый учебник истории для старших классов будет готов в марте и может появится в школах с нового учебного года.