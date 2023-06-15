Глава "Росатома" отметил рост риска военной угрозы для Запорожской АЭС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Существует угроза прямого удара по Запорожской АЭС, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы понимаем, что в любой момент станция может быть подтверждена и адресному нападению, - сказал он. - Отсутствие артикулированной поддержки принципам МАГАТЭ со стороны киевской власти фактически оставляет за ними право вести себя так, как они посчитают нужным, и это ничего хорошего станции не сулит".

"Ситуация стабильная, она под контролем. Коллектив станции крайне профессионален, и мы просчитываем все технологические риски, в том числе, с учетом Каховки, но опасность военной угрозы и прямого удара по станции в моем понимании, скорее возрастают в нынешних условиях", - подчеркнул Лихачев.

Гендиректор "Росатома" отметил, что ресурсов для обеспечения безопасности хватает.

"Но надо понимать, что из шести (энергоблоков) пять в холодном останове, один - в горячем. Имеется в виду, что реактор, конечно же, на нуле. Но теплоэнергетика станции за счет внешнего источника электроэнергии подает горячую воду и для нужд станции, и самое главное, для нужд Энергодара", - сказал он.

Лихачев отметил, что "в этом смысле для этого состояния более чем достаточно ресурсов и существуют все необходимые гарантии безопасности атомной станции".

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, недавно побывавший на станции, сказал журналистам, что разрушение Каховской ГЭС несет серьезные последствия для ЗАЭС, но уже были приняты меры для стабилизации положения. Ситуацию с безопасностью на ЗАЭС он ранее называл хрупкой и трудной и не исключал, что боевая активность вокруг станции может усугубиться.