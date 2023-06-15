Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Глава "Росатома" отметил рост риска военной угрозы для Запорожской АЭС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Существует угроза прямого удара по Запорожской АЭС, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы понимаем, что в любой момент станция может быть подтверждена и адресному нападению, - сказал он. - Отсутствие артикулированной поддержки принципам МАГАТЭ со стороны киевской власти фактически оставляет за ними право вести себя так, как они посчитают нужным, и это ничего хорошего станции не сулит".

"Ситуация стабильная, она под контролем. Коллектив станции крайне профессионален, и мы просчитываем все технологические риски, в том числе, с учетом Каховки, но опасность военной угрозы и прямого удара по станции в моем понимании, скорее возрастают в нынешних условиях", - подчеркнул Лихачев.

Гендиректор "Росатома" отметил, что ресурсов для обеспечения безопасности хватает.

"Но надо понимать, что из шести (энергоблоков) пять в холодном останове, один - в горячем. Имеется в виду, что реактор, конечно же, на нуле. Но теплоэнергетика станции за счет внешнего источника электроэнергии подает горячую воду и для нужд станции, и самое главное, для нужд Энергодара", - сказал он.

Лихачев отметил, что "в этом смысле для этого состояния более чем достаточно ресурсов и существуют все необходимые гарантии безопасности атомной станции".

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, недавно побывавший на станции, сказал журналистам, что разрушение Каховской ГЭС несет серьезные последствия для ЗАЭС, но уже были приняты меры для стабилизации положения. Ситуацию с безопасностью на ЗАЭС он ранее называл хрупкой и трудной и не исключал, что боевая активность вокруг станции может усугубиться.

Алексей Лихачев МАГАТЭ Росатом Рафаэль Гросси Запорожская АЭС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Комитет Госдумы предупредил о рисках остановки работы угольных стивидоров

Комитет Госдумы предупредил о рисках остановки работы угольных стивидоров
ПМЭФ-2023

Евтушенков сообщил о планах АФК продолжить выплату дивидендов

Путин планирует визит в Турцию по приглашению Эрдогана

Путин планирует визит в Турцию по приглашению Эрдогана

Гросси назвал серьезной, но стабилизированной ситуацию на ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС

Гросси назвал серьезной, но стабилизированной ситуацию на ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС
ПМЭФ-2023

Бизнес-омбудсмен РФ сообщил, что более 930 предпринимателей находятся в СИЗО

Объем штрафов иноагентов в РФ в 2022 году вырос в 60 раз

Объем штрафов иноагентов в РФ в 2022 году вырос в 60 раз

Дюков предупредил о последствиях корректировки топливного демпфера

ПМЭФ-2023

Глава Минобрнауки заявил, что трехлетняя магистратура в России будет исключением

Запущены новые дорожные обходы Ростова-на-Дону и Краснодара в составе трассы М-4

Запущены новые дорожные обходы Ростова-на-Дону и Краснодара в составе трассы М-4
ПМЭФ-2023

Глава AmCham заявил, что полностью из России ушли только 10% американских компаний

Глава AmCham заявил, что полностью из России ушли только 10% американских компаний
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });