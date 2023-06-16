Путин выступит на ПМЭФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что пленарное заседание рассчитано примерно на два часа.

По словам Пескова, предусматривается большое выступление президента и дискуссия. При этом участие президента РФ в мероприятиях ПМЭФ ограничится только работой на пленарном заседании.

В Кремле ожидают, что на форуме и на пленарном заседании, в частности, будет много иностранных гостей.

"В этом году достаточно будет массированное участие иностранных гостей. (...) Почетный статус основной страны-гостя в этом году принадлежит ОАЭ. В Петербург прибывает представительная делегация этой страны. Ее возглавит правитель эмирата Рас-ас-Хайма, член Высшего Совета Сауд бен Сакр аль-Хасими", - сказал журналистам в преддверии форума помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Еще одним гостем форума будет президент Алжира Абдельмаджид Теббун - он после переговоров на высшем уровне в Москве в рамках госвизита примет участие в основном пленарном заседании.

"Что касается других участников, то будет в Петербурге находиться и президент Армении, президент Южной Осетии, премьер-министр Кубы, председатель кабинета министров Киргизской республики. Все они выступят на церемонии открытия форума", - сказал Ушаков.

Также будут "зампреды правительств, министры, губернаторы, дипломаты из целого ряда стран, руководство международных организаций", добавил он.