Аксенов счел возвращение "скифского золота" в Крым возможным лишь через решение задач СВО

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Решение Верховного суда Нидерландов о передаче "скифского золота" Украине было ожидаемым, вернуть коллекцию в Крым можно только через решение задач СВО, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Это ожидаемое решение. Было понятно, что суд вынесет вердикт без оглядки на закон, исходя из политической целесообразности. Запад действует в отношении России исходя из логики войны, а на войне, как говорят, все средства хороши", - сказал Аксенов журналистам в среду.

По его словам, было бы странно ожидать справедливого решения в отношении крымской коллекции, тогда как "российские золотовалютные резервы просто украли".

"На мой взгляд, изменить ситуацию и вернуть коллекцию можно только выполнив задачи СВО, и то если скифское золото действительно довезут до Киева", - отметил глава Крыма.

Четыре музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".

После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров, начался судебный процесс.

9 июня 2023 года было вынесено окончательное судебное решение: Верховный суд Нидерландов поддержал предыдущие инстанции, постановив передать "скифское золото" Украине.