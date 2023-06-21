Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Аксенов счел возвращение "скифского золота" в Крым возможным лишь через решение задач СВО

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Решение Верховного суда Нидерландов о передаче "скифского золота" Украине было ожидаемым, вернуть коллекцию в Крым можно только через решение задач СВО, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Это ожидаемое решение. Было понятно, что суд вынесет вердикт без оглядки на закон, исходя из политической целесообразности. Запад действует в отношении России исходя из логики войны, а на войне, как говорят, все средства хороши", - сказал Аксенов журналистам в среду.

В РоссииШвыдкой допустил подачу апелляции на решение суда по скифскому золотуЧитать подробнее

По его словам, было бы странно ожидать справедливого решения в отношении крымской коллекции, тогда как "российские золотовалютные резервы просто украли".

"На мой взгляд, изменить ситуацию и вернуть коллекцию можно только выполнив задачи СВО, и то если скифское золото действительно довезут до Киева", - отметил глава Крыма.

Четыре музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".

После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров, начался судебный процесс.

9 июня 2023 года было вынесено окончательное судебное решение: Верховный суд Нидерландов поддержал предыдущие инстанции, постановив передать "скифское золото" Украине.

Крым Сергей Аксенов Нидерланды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле не увидели предпосылок для продления "зерновой сделки"

ФССП сняла все деньги со счетов российской "дочки" Google - отчет компании

ФССП сняла все деньги со счетов российской "дочки" Google - отчет компании

Путин поручил рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за пал сухой травы

ФСБ заявила о задержании агентов спецслужб Украины, готовивших теракты в Запорожской области

ФСБ сообщила о задержании хабаровчанина, переводившего деньги на помощь ВСУ

Ректором МГТУ имени Баумана утвержден Михаил Гордин

Три украинских дрона попытались атаковать объекты на территории Московской области

Железная дорога повреждена на востоке Крыма, пострадавших нет

Два беспилотника упали на подлете к складам одной из воинских частей в Подмосковье

Число жертв наводнения в Херсонской области после разрушения ГЭС выросло до 41 человека

Число жертв наводнения в Херсонской области после разрушения ГЭС выросло до 41 человека
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });