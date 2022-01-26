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Музеи Крыма составили жалобу на решение суда Амстердама о "скифском золоте"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Представители четырех крымских музеев подготовили кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче Украине "скифского золота" для подачи в среду в Верховный суд Нидерландов, сообщили "Интерфаксу" в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике (Керчь), часть экспозиции которого остается в Нидерландах.

"Меня уверили, что она (жалоба - ИФ) сегодня будет подана", - сказала директор музея Татьяна Умрихина.

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Четыре музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тысяч предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляцию. Апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года суд вынес решение о передаче коллекции Украине. Экспонаты оценочной страховой стоимостью 2 млн евро пока остаются в Нидерландах.

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Музеи Крыма и власти региона назвали решение апелляционного суда политизированным, подтвердив намерение обратиться с кассацией в Верховный суд Нидерландов. При этом глава республики Сергей Аксенов отмечал, что выступает за вступление РФ в судебный процесс и просит подключить к этой работе Генпрокуратуру.

Следственный комитет по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина с осени прошлого года проводит проверку по факту невозвращения "скифского золота" в Крым.

Крым

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