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Суд в Нидерландах 15 сентября вынесет решение о крымской коллекции "скифского золота"

Суд в Нидерландах 15 сентября вынесет решение о крымской коллекции "скифского золота"
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Решение по делу о судьбе "скифского золота" - коллекции крымских музеев, которая уже несколько лет находится в Нидерландах - будет вынесено в сентябре текущего года, сообщается на сайте Верховного суда Нидерландов.

"Вынесение решения Верховного суда (Нидерландов - ИФ) предварительно назначено на 15 сентября 2023 года", - говорится в сообщении на сайте суда по итогам рассмотрения консультативного заключения генерального прокурора по делу о принадлежности коллекции "скифского золота".

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На сайте уточняется, что в пятницу генпрокурор рекомендовал Верховному суду оставить в силе решение Апелляционного суда.

Четыре музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".

После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляцию. Апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года суд вынес решение о передаче коллекции Украине. Экспонаты оценочной страховой стоимостью 2 млн евро пока остаются в Нидерландах.

Музеи Крыма и власти региона назвали решение апелляционного суда политизированным и обратились в январе 2022 года с кассацией в Верховный суд Нидерландов. При этом глава республики Сергей Аксенов отмечал, что выступает за вступление РФ в судебный процесс и просит подключить к этой работе Генпрокуратуру. Следственный комитет по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина проводит проверку по факту невозвращения "скифского золота" в Крым.

Нидерланды Крым
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