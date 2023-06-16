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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Президент снова упомянул возможность создания санитарного кордона на Украине

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия рассмотрит возможность создания санитарного кордона на территории Украины, если украинские атаки на прилегающие российские территории продолжатся, заявил на ПМЭФ президент Владимир Путин.

Военная операция на Украине

"Они должны просто понимать, к чему это все ведет", - добавил он.

По его словам, Россия "работает по военным целям высокоточным оружием большой дальности и большой мощности".

"Добиваемся успеха на этом направлении. Достаточно посмотреть, как уничтожаются склады с вооружениями, расположение личного состава в том числе иностранных наемников. Достаточно посмотреть, как работает наша техника, - заявил президент. - Ответ всегда есть. Мы просто его даже не пиарим. Но он чувствительный. Противник об этом знает".

Впервые Путин упомянул создание санитарной зоны на Украине 13 июня на встрече с военкорами.

"И здесь несколько важных способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых на нашу территорию не будет. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос - это говорю очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", - сказал он тогда.

14 июня его пресс-секретаря спросили, что будет представлять собой эта санитарная зона.

"Для того чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан, - ответил Песков. - Речь идет о том, что с территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры, мирных граждан, жилищ мирных граждан, и так далее".

Владимир Путин Украина
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