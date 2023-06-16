Президент снова упомянул возможность создания санитарного кордона на Украине

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия рассмотрит возможность создания санитарного кордона на территории Украины, если украинские атаки на прилегающие российские территории продолжатся, заявил на ПМЭФ президент Владимир Путин.

"Они должны просто понимать, к чему это все ведет", - добавил он.

По его словам, Россия "работает по военным целям высокоточным оружием большой дальности и большой мощности".

"Добиваемся успеха на этом направлении. Достаточно посмотреть, как уничтожаются склады с вооружениями, расположение личного состава в том числе иностранных наемников. Достаточно посмотреть, как работает наша техника, - заявил президент. - Ответ всегда есть. Мы просто его даже не пиарим. Но он чувствительный. Противник об этом знает".

Впервые Путин упомянул создание санитарной зоны на Украине 13 июня на встрече с военкорами.

"И здесь несколько важных способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых на нашу территорию не будет. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос - это говорю очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", - сказал он тогда.

14 июня его пресс-секретаря спросили, что будет представлять собой эта санитарная зона.

"Для того чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан, - ответил Песков. - Речь идет о том, что с территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры, мирных граждан, жилищ мирных граждан, и так далее".