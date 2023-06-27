Кремлю не известно о возможности переговоров по Украине в июле

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Кремлю ничего не известно о возможности проведения в июле переговоров по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, Кремлю об этом ничего не известно", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение телеканала ARD о том, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в июле. По информации канала, 24 июня в Копенгагене секретно прошла встреча по Украине при участии дипломатов стран Запада, а также Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

"Наверное, нужно обращаться в канал ARD за дополнительной информацией", - сказал представитель Кремля.

Комментируя предположение о том, что после роли президента Белоруссии Александра Лукашенко в урегулировании событий, произошедших в России в минувшие выходные, он может стать одним из переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине, пресс-секретарь президента РФ сказал: "Александр Григорьевич Лукашенко является главой братской и союзной нам Белоруссии и является государственным деятелем весьма опытным, мудрым, закаленным в различных боях, с которым у президента Путина очень хорошие, не просто союзнические, но и дружеские отношения".

Поэтому, добавил Песков, безусловно, осуществляется между президентами обмен мнениями, координация деятельности. "Это то, что происходит фактически на ежедневной основе, это диктует характер наших особых отношений нашего Союзного государства, особенно, когда элемент безопасности и координации в области безопасности выходит на первый план на фоне агрессивных проявлений вокруг наших стран", - сказал он.