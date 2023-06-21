РСТ спрогнозировал дефицит мест в гостиницах на российских курортах к концу лета

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Внутренний туризм активно растет, и туристы стремительно раскупают номера в популярных отелях на морских курортах России, поэтому в июле-августе там ожидается дефицит мест размещения, сообщил председатель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по турагентам Сергей Агафонов.

"Ранее бронирование полностью провалилось на выездных направлениях из-за роста цен. И сейчас мы частично видим реализацию отложенного спроса и где-то еще нереализованный спрос на выездные направления. При этом популярные объекты размещения внутри России раскупаются в первую очередь. В июле-августе уже будет дефицит мест отдыха на российских курортах", - сказал он на пресс-конференции в среду.

Агафонов отметил, что в этом туристическом сезоне внутренний туризм показал себя наиболее устойчивым по продажам турпакетов.

"Мы отмечали, что продажи по России были на первом месте в феврале, марте, когда были хорошие цены и устойчивый спрос. Доля продаж внутренних направлений - 25-30%. Прежде всего, спросом пользуются пляжные", - заключил эксперт.

Ранее в "Альянсе турагентств" сообщили, что порядка миллиона российских туристов отказались от раннего бронирования туров в Турцию из-за роста цен. По информации объединения, 90% туристов летом будут отдыхать в России, 10% - за рубежом.