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Губернатор Воронежской области сообщил об оперативно-боевых мероприятиях

Пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии работает в штатном режиме

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Международный автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе в Северной Осетии работает в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе погрануправления ФСБ России по республике в субботу.

"В штатном режиме работает "Верхний Ларс", никаких ограничений нет", - сказал собеседник агентства.

МАПП "Верхний Ларс" находится на Военно-Грузинской дороге - в настоящее время единственном сухопутном маршруте, связывающем с Россией не только Грузию, но и Армению.

Верхний Ларс
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