Президент Грузии потребовала ужесточить контроль на границе с Россией

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к премьеру страны Ираклию Гарибашвили с требованием незамедлительно созвать заседание Совета национальной безопасности в связи с последними событиями в соседней России.

"К сожалению, я не получила ни от одной силовой структуры информацию о защите государственной границы. Я не получила не только информацию, но не удалось даже связаться с руководителями силовых структур, поэтому я вынуждена обратиться к премьер-министру Грузии о незамедлительном созыве Совета национальной безопасности", - заявила она в субботу на брифинге.

По ее словам, на заседании СНБ необходимо рассмотреть вопрос об ужесточении контроля на границе с Россией и пересмотре визового режима.

Ранее в субботу МВД Грузии распространило заявление, что не видит необходимости в закрытии границы с Россией.