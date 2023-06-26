Выросший в южных регионах и крупных городах РФ спрос на наличность стабилизировался

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Спрос на наличность резко вырос в южных регионах и крупных городах РФ на фоне событий минувших выходных, однако в настоящий момент ситуация стабилизировалась, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Начну с ситуации с банками, спроса на наличную валюту и на наличность. Действительно примерно в 15 регионах страны было отмечено повышение спроса, в среднем оно составило порядка 30%. Наиболее активный рост спроса на наличность был отмечен в южных регионах - в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, а также в крупных городах. Там спрос вырос примерно на 70-80%", - сказал он в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник.

Белоусов отметил, что благодаря "достаточно четкой работе Банка России, подкреплению наличной валютой, несмотря на то, что объемы такого подкрепления выросли примерно в три раза, удалось полностью избежать каких-либо нарушений штатной ситуации". Все банкоматы, по его словам, работали в штатном режиме, и "уже в воскресенье спрос пошел на убыль, и сейчас обстановка полностью стабилизировалась".