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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Ярославская область ввела штраф за плевки в общественных местах

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в регионе ввели штраф за плевки в общественном месте.

"Ярославская область первая в стране и третья в мире ввела ответственность за плевки. Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность - это Сингапур и Казахстан", - сообщил губернатор в среду на встрече с российским кинорежиссёром Никитой Михалковым.

Евраев в своём телеграм-канале написал, что закон "Об административных правонарушениях" морально устарел, он не обновлялся уже 16 лет. Ранее в него внесли несколько изменений: штрафы за некоторые нарушения были существенно увеличены.

Ярославская область Михаил Евраев
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