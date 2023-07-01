Что произошло за день: суббота, 1 июля

Продолжение погромов во Франции, изменение правила определения офсайда и пробка на подъезде к Крымском мосту

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Макрон отложил визит в Германию из-за беспорядков во Франции. Силовики во Франции в ночь на субботу задержали 1 311 участников погромов.

- Минобороны РФ сообщило о попытках ВСУ наступать на нескольких направлениях в течение суток. Кроме того российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке высадки на остров Антоновский в Харьковской области.

- В Генпрокуратуре РФ сообщили о смерти прокурора Чувашии. Андрею Фомину было 57 лет. По данным СМИ, он погиб во время заплыва.

- Пробка из автомобилей возникла на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани. Днем в субботу она достигала 9 км, но затем сократилась до 7 км. В Минтрансе объяснили очередь увеличением потока машин и "провозом большого количества багажа, подлежащего досмотру".

- Взрыв произошел на химическом заводе в Китае. По предварительной информации, взрыв произошел из-за возгорания силиконового масла. Никто не пострадал.

- ФИФА планирует изменить правило определения офсайда. Предлагается считать положением "вне игры", если всё тело игрока атаки окажется ближе к воротам соперника, чем последний защитник.