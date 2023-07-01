В генпрокуратуре РФ сообщили о смерти прокурора Чувашии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов выразил соболезнования в связи с кончиной прокурора Чувашии Андрея Фомина, сообщает генпрокуратура РФ.

"1 июля 2023 года ушел из жизни государственный советник юстиции 3 класса, почетный работник прокуратуры РФ Андрей Фомин", - сообщили в ведомстве.

По данным СМИ, прокурор погиб на Волге, во время традиционного заплыва.

Андрей Фомин родился в городе Киржач Владимирской области в 1965 году. На должность прокурора Чувашии он был назначен в июне 2020 года. До этого, с 2014 года работал первым зампрокурора Крыма, а ранее - в органах прокуратуры Ярославской области.