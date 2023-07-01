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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Макрон отложил визит в Германию из-за беспорядков во Франции

Макрон отложил визит в Германию из-за беспорядков во Франции
Фото: Dragan Lekic/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон решил перенести на более поздний срок визит в ФРГ в связи с не прекращающимися во французских городах беспорядками, сообщают парижские СМИ.

Изначально планировалось, что визит Макрона в Германию пройдет с вечера воскресенья по вторник. Однако теперь немецкая сторона сообщила, что эту поездку решили отложить. Когда именно она состоится, пока не сообщается.

"Президент Франции Макрон и президент ФРГ Штайнмайер сегодня провели телефонный разговор. Президент ФРГ попросил проинформировать его о ситуации во Франции. Президент Макрон попросил перенести на более позднее время визит в Германию", - сообщили в немецкой канцелярии.

В миреЧисло задержанных в ходе ночных беспорядков во Франции превысило 1,3 тыс.Читать подробнее

На субботу назначены похороны 17-летнего подростка, смерть которого во вторник от пули полицейского в парижском пригороде Нантере, спровоцировала массовые беспорядки. Замеченный полицейским патрулем при нарушении правил дорожного движения, он не подчинился требованию остановиться для контроля и попытался скрыться. Один из патрульных выстрелил в него.

С тех пор каждую ночь во Франции происходят масштабные беспорядки. Власти страны были вынуждены выделить дополнительные силы полиции и жандармерии для того, чтобы противостоять хулиганам.

Беспорядки во Франции

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Франция Эммануэль Макрон Германия
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