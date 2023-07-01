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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Число задержанных в ходе ночных беспорядков во Франции превысило 1,3 тыс.

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Силовики во Франции в ночь на субботу задержали 1 311 участников беспорядков, сообщают парижские СМИ со ссылкой на уточненные данные властей.

Утром 1 июля сообщалось о 994 задержанных. Однако позже в МВД Франции пояснили, что в Париже и его ближайших пригородах задержали 406 человек, а в других районах страны полицейские задержали 752 участников беспорядков, а жандармы - 153. Во время столкновений с хулиганами в ночь на субботу ранения получили 79 сотрудников полиции и жандармерии.

Ранее МВД Франции сообщило предварительные данные ущерба от беспорядков в ночь на 1 июля, которые составили более 1,3 тыс. сожженных автомобилей, 234 подожженных или погромленных здания, более 2,5 тыс. различных поджогов в общественных местах.

Французские СМИ рассказали о существенном ущербе, нанесенном погромщиками магазинам и городскому хозяйству в Лионе, Гренобле, Сент-Этьене и других городах. В Лионе взорвано почтовое отделение. В этом же городе, а также в Ниме, по данным прессы, отмечено использование бунтовщиками огнестрельного оружия. В Марселе разграблен оружейный магазин.

Беспорядки во Франции

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Франция
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