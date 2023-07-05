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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Более 20 человек пострадали в результате украинских ударов по Макеевке

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Украинские военные нанесли удары по Макеевке, пострадали 25 человек, в том числе двое детей, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в среду.

"Поздним вечером противник нанес ожесточенные удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки. (...) На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 месяцев и мальчик 7 лет ", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Повреждения получили многоквартирные дома, больница, школа и детский сад, добавил он.

Ранее жители Донецка и Макеевки публиковали в социальных сетях кадры мощного взрыва.

ДНР Денис Пушилин Макеевка
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