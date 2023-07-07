Думе предложат ввести полную компенсацию регионам выпадающих доходов от федеральных льгот

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает законодательно закрепить правило, по которому при установлении на федеральном уровне льгот по региональным и местным налогам регионы получат полную компенсацию выпадающих доходов на весь срок действия таких льгот.

Комитет в отзыве на отчет об исполнении бюджета за 2022 год № 379361-8, отмечает, что в результате установленных на федеральном уровне льгот выпадающие доходы бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов ежегодно растут: объем соответствующих налоговых расходов вырос с 638,9 млрд рублей в 2018 году до 1 489,9 млрд рублей в 2022 году. При этом объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности за указанный период растет значительно меньшими темпами: с 644,5 млрд рублей в 2018 году до 758,6 млрд рублей в 2022 году.

"По-прежнему многие льготы устанавливаются бессрочно и без анализа их экономической эффективности", - говорится в заключении комитета.

По мнению комитета, необходимо вводить поправки на законодательном уровне. Предусмотреть, что при установлении на федеральном уровне льгот по федеральным налогам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты, вводится либо полная компенсация выпадающих доходов региональных и местных бюджетов на весь срок действия таких льгот, либо реализация правила "двух ключей". Правило "двух ключей" предусматривает, что установленные на федеральном уровне льготы по федеральным налогам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты (за исключением НДФЛ), подлежат применению только в случае их введения в действие на территории региона законом этого региона. В законе должны быть определены также объемы и условия предоставления таких льгот.

Второе предложение - при установлении на федеральном уровне льгот по региональным и местным налогам, ввести полную компенсацию выпадающих доходов региональных и местных бюджетов на весь срок действия таких льгот.

Тема о необходимости компенсаций регионам выпадающих доходов звучала с 2015 года, но предметно в комитете по бюджету Госдуме о проблеме заговорили в феврале, когда правительство внесло проект поправок о новациях в нефтяной сфере (№ 294475-8), не предусмотрев компенсационных механизмов для регионов.

"У вас в финансово-экономическом обосновании одна строчка, что не потребует дополнительных расходов бюджета, ни федерального, ни регионального. Выпадающие доходы там есть, а о них ни одного слова, поэтому хотелось бы понимать, что у нас происходит с региональными бюджетами", - отмечал глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе заседания комитета, обращаясь к представителю Минфина. "Мы готовы в комитет такую информацию предоставить по итогам того анализа, что у нас есть", - сказал тогда замглавы Минфина Михаил Котюков.

Кроме того, в ходе заседания ряд депутатов поинтересовались последствием для региональных бюджетов от принимаемых решений и возможностью компенсации выпадающих доходов по налогу на прибыль. "Вы знаете, что Минфин постоянно мониторит ход исполнения бюджетов региональных и, по возможности, местных бюджетов, поэтому, конечно же, мы с учетом сложившейся ситуации при необходимости будем предлагать какие-то комплексные мероприятия", - сказал замминистра Котюков.