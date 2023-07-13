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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Следователи обыскали помещения миграционного управления ГУ МВД по Петербургу

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге в рамках уголовного дела прошли обыски по адресам Управления по вопросам миграции регионального главка МВД, сообщает в четверг пресс-служба Главного следственного управления СКР по северной столице.

"Следователями СКР совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, проведены обыски в помещениях, занимаемых Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - говорится в сообщении.

В Петербурге ведется производство по делу, возбужденному по ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и ч.1 и 2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Как сообщалось, в октябре прошлого года в Петербурге задержали 11 человек, в том числе муниципального депутата, в рамках дела об организации незаконной миграции.

По данным следствия, депутат создал преступное сообщество, члены которого занимались изготовлением подложных документов о постановке иностранцев на миграционный учет в РФ.

СКР полагает, что соучастникам удалось обеспечить легализацию не менее 100 тыс. иностранцев.

Петербург СКР МВД РФ
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