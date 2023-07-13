Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку под Новосибирском

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Самолет Cessna в четверг произвел жесткую посадку в лесном массиве у городского аэропорта Северный в Новосибирской области, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На борту находилось три человека, из них двое госпитализированы, третьему госпитализация не понадобилась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента возгорания не произошло.

В свою очередь пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщает, что жесткую посадку совершил самолет Cessna 172. По данному факту проводится проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Новосибирская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 13 июля

Путин заявил, что возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для России

Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по делу о коррупции

Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по делу о коррупции

ФАС и Генпрокуратура проверяют формирование цен на авиабилеты

ФАС и Генпрокуратура проверяют формирование цен на авиабилеты

Путин назначил председателя Басманного суда Москвы

Подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" арестован до 10 сентября

Ректором РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров

Windfall tax для компаний с резко просевшей прибылью и без дивидендов будет льготным

Число жертв наводнения в Туапсинском районе Кубани увеличилось до четырех

Число жертв наводнения в Туапсинском районе Кубани увеличилось до четырех

Минцифры планирует запретить своим сотрудникам использовать iPhone для служебных целей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });