Легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку под Новосибирском

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Самолет Cessna в четверг произвел жесткую посадку в лесном массиве у городского аэропорта Северный в Новосибирской области, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На борту находилось три человека, из них двое госпитализированы, третьему госпитализация не понадобилась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента возгорания не произошло.

В свою очередь пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщает, что жесткую посадку совершил самолет Cessna 172. По данному факту проводится проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).