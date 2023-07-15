Посетитель погиб на экстремальном аттракционе в Челябинской области

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Турист погиб при спуске на аттракционе "зиплайн" на Айских притёсах в Саткинском районе Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в субботу.

По данным следствия, инцидент произошел накануне днем.

"При спуске по тросу на аттракционе "зиплайн" получил смертельные травмы местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельств произошедшего и виновные лица, в обязанности которых входит организация безопасного прохождения аттракциона, отмечает пресс-служба.

По данным местных СМИ, мужчина при спуске ударился об лестницу.

На официальной странице ВКонтакте парка экстремальных развлечений на Айских притесах отмечается, что аттракцион ZIP-LINE предлагает спуск по стальному тросу 500 метров со скоростью полёта до 60 км/час с перепадом высот 80 метров. Здесь же указано, что в эти субботу и воскресение парк не будет работать.