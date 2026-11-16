Суд прекратил производство по иску Crocus к Ингосстраху на 1,7 млрд рублей

Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". 2025 год. Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 6 ноября прекратил производство по иску АО "Крокус интернэшнл" к "Ингосстраху" о взыскании 1,68 млрд рублей, следует из информации, размещенной на сайте суда 14 ноября.

Причина такого решения не называется, но в картотеке есть информация об отказе "Крокус интернэшнл" от иска.

Текст определения не опубликован в связи с тем, что суд решил слушать дело в закрытом заседании.

19 августа АО "Крокус интернэшнл" подало ходатайство о проведении закрытого слушания. В качестве третьих лиц указаны Газпромбанк, ПСБ и ООО "Крокус финанс". Иск поступил в суд 7 июля.

"Ингосстрах" был страховщиком имущества концертного зала Crocus City Hall где в марте 2024 года произошел теракт, жертвами которого стали 144 человека.

Договор страхования гражданской ответственности, заключенный между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах", не включал риск "теракт", сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе страховой компании.

22 марта 2024 года перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько вооруженных мужчин, которые открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.