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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Прокуроры на Кубани начали проверку из-за отравления группы подростков на базе отдыха

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Краснодарского края проводит проверку в связи с отравлением подростков на базе отдыха в Туапсинском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства во вторник.

"Установлено, что на территорию Туапсинского района совместно с тренером прибыла группа несовершеннолетних, состоящая из 21 подростка, которая расположилась в местной базе отдыха. После купания в Черном море, несмотря на имеющийся на это запрет в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, состояние 12 детей и их тренера ухудшилось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавших появилась тошнота, поднялась температура, в связи с чем они были госпитализированы. Сейчас их состояние удовлетворительное.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются, сотрудниками Роспотребнадзора взяты пробы на анализы. В ходе проверки органами прокуратуры края будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе владельцем базы отдыха", - говорится в сообщении.

Краснодарский край
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