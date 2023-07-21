В Думе заявили об отсутствии необходимости продлевать срок службы в армии до двух лет

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Продлевать срок службы в российской армии до двух лет нет смысла, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"В этом нет никакой необходимости. Современный молодой человек способен освоить все воинские специальности максимум за полгода", - сказал Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в пятницу.

"Зачем тогда человека держать еще год в армии, если он будет то же самое проходить?" - отметил Картаполов.

Отвечая на вопрос, а зачем тогда служить дольше полугода, Картаполов разъяснил, что специальность надо не только получить, но и затем "отработать применение".