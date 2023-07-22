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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Возобновлено движение поездов в Красногвардейском районе Крыма

Возобновлено движение поездов в Красногвардейском районе Крыма
Архивное фото
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе Крыма возобновлено, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

Ранее движение поездов было ограничено в целях безопасности после атаки беспилотника, в результате которой произошла детонация на складе боеприпасов.

Как сообщал Аксенов, было принято решение об эвакуации населения в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения.

Крым Сергей Аксенов
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