Хуснуллин рассказал о проведенных на неделе работах по восстановлению Крымского моста

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - На Крымском мосту продолжается работа по устранению последствий теракта, сообщает в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в воскресенье.

В видеосообщении он подвел главные итоги прошедшей недели.

"Хочу отметить, что нам удалось запустить в первый же день движение по одной реверсивной полосе. Это было непростое техническое, организационное, политическое решение. (...) У нас уже машины движутся и по Крымскому мосту, и в обход по новым территориям. Сейчас на мосту (...) работают 80 человек и 5 единиц техники. Изготавливается металл, везутся или уже частично привезли материалы для установки временного моста, с которого будут производиться работы по устранению последствий теракта", - заявил Хуснуллин.

Он также сообщил, что на минувшей неделе провел заседание штаба по работе с новыми регионами и встречу в Совете Федерации.

Ранее Хуснуллин сообщил журналистам, что "восстановить двустороннее движение по одной стороне предварительно планируется к 15 сентября, по второй - к 1 ноября".

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, в ночь на 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было восстановлено 18 июля в реверсивном режиме.