Мишустин заявил, что команды "Яндекса" и "Сбера" лидируют в России по работе с ИИ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские команды по работе с искусственным интеллектом "Сбера" и "Яндекса" находятся на топовом уровне и составляют достойную конкуренцию в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства осмотрел кампус Дальневосточного федерального университета и пообщался со студентами, которые представили свои разработки. Одна из них касалась искусственного интеллекта.

"У нас два лидера есть. В государстве два лидера. Кто знает? Кто занимается искусственным интеллектом? Правильно. "Яндекс" и "Сбер". Эти команды на сегодняшний день на топовом уровне соревнуются с, ну еще есть три команды в мире", - сказал Мишустин.

"Команды, которые сегодня в "Сбере" и у "Яндекса", абсолютно топовый уровень. И это очень важно", - добавил он.

Премьеру показали также цифровой гидроакустический модем для решения навигационных задач, систему сбора данных о походке человека и разработку безэкипажного катера, который может использоваться как смотрово-патрульное судно для осмотра акватории портов, мониторинга обстановки возле терминалов разгрузки-погрузки и мониторинга обстановки вокруг мест добычи нефти и газа.

Мишустин поинтересовался, что конкретно разрабатывали студенты, отметил их достижения и призвал внимательно следить за тем, что на сегодняшний день уже сделано другими разработчиками, чтобы "заново не создавать то, что уже рядом".