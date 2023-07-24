Мишустин пообещал Дальнему Востоку триллионные инвестиции

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает регионы Дальнего Востока перспективными для инвестиций, государство при "обратной связи" от предпринимателей готово решать возникающие проблемы.

"Сегодня Приморский край, Сахалин и многие другие области стали местами, куда инвесторы придут", - сказал премьер после осмотра проектов развития Приморского края, обращаясь к руководителям компаний, которые их реализуют.

Он подчеркнул, что стратегия государства заключается в том, чтобы уровень жизни в таких регионах был даже выше, чем в среднем по стране.

"Задача сложная, но решаемая. И вот сегодня то, что мы видим, это те огромные инвестиции, которые сюда привлечены. Общий объем, который планируется сюда инвестиций - 2,8 трлн рублей, я сейчас про Приморский край говорю", - сказал премьер.

Он заметил, что уже вложено 590 млрд рублей, создано большое количество рабочих мест, а планируется создать 170 тысяч.

"Задача мощная. Я хочу обратиться к инвесторам, к тем, кто здесь работает, пожалуйста, продолжайте этот процесс. Нам очень важно, государству, в том числе и от вас знать обратную связь", - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что государству нужна обратная связь от предпринимателей, чтобы понимать, какие решения принимать и помогать в решении вопросов.

В ходе посещения Владивостока премьера ознакомили с проектами развития Приморского края. В частности, ознакомили с проектом по созданию нового круглогодичного семейного горнолыжного курорта "Арсеньев".

Комплекс сможет принимать свыше 70 тыс. гостей в год - как профессиональных спортсменов, так и любителей горнолыжного спорта.

Трассы протяженностью 28 км оснастят системой искусственного оснежения, двумя скоростными канатными дорогами. Проектом предусмотрены отели на 350 номеров, бассейны, туристический центр: кассы, прокат, детский центр, ресторан. В настоящее время ведется проектирование, получено положительное заключение Главгосэкспертизы на первую канатную дорогу. С сентября 2023 года начинается строительство горнолыжной инфраструктуры, с октября - гостиничных и туристических объектов. Срок ввода курорта в эксплуатацию - декабрь 2024 года.

Первый на Дальнем Востоке коммерческий центр обработки данных международного уровня был запущен на территории опережающего развития "Надеждинская" в Приморском крае.

Проект позволит повысить качество услуг связи, интернета, цифровых сервисов для граждан и бизнеса. В реализацию проекта инвестировано 1,55 млрд рублей.

Услугами этого центра могли бы пользоваться многие государственные органы, заметил при его осмотре Мишустин. "Обязательно поговорим с (глава Минцифры РФ - ИФ) Максутом Шадаевым, чтобы посмотреть, насколько это можно использовать для гостеха, для тех технологий, которыми пользуются федеральные органы исполнительной власти", - сказал премьер.

Ему также рассказали о введенном в эксплуатацию многофункциональном пятизвездочном гостиничном комплексе "Vladivostok Grand Hotel & SPA" АО "МГК Золотой Рог". Гостиничный комплекс площадью 37,7 тыс. кв. м расположен на берегу бухты Золотой Рог в историческом центре Владивостока.

С проектами венчурного фонда "Восход" премьера также ознакомили во время посещения Владивостока. Инвестором фонда является "Интеррос". "Мы инвестируем такие наукоемкие проекты... Уже 14 проектов в портфеле у нас на сумму более двух миллиардов рублей", - сказал представитель фонда.